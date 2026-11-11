Korea Electric Power Aktie

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WKN: 893161 / ISIN: US5006311063

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Korea Electric Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Korea Electric Power wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 20,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,90 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie, gegenüber 4,68 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 71,72 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 68,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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