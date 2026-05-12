Ausblick: Korea Electric Power präsentiert Quartalsergebnisse

Korea Electric Power lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3822,54 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Korea Electric Power 3627,00 KRW je Aktie eingenommen.

Korea Electric Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.814,47 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.223,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13134,86 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13311,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 98.879,11 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 97.429,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at