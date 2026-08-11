Korea Electric Power Aktie

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WKN: 893161 / ISIN: US5006311063

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Korea Electric Power veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Korea Electric Power lädt am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,533 USD. Dies würde einer Verringerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Korea Electric Power 0,630 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Korea Electric Power nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 14,88 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,66 Milliarden USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie, gegenüber 4,68 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 65,84 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 68,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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