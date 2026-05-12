Korea Electric Power Aktie
WKN: 893161 / ISIN: US5006311063
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Korea Electric Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Korea Electric Power wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Korea Electric Power 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 16,81 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Korea Electric Power 16,69 Milliarden USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,45 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,68 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 67,08 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 68,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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