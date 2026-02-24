Ausblick: KOREA KOLMAR veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KOREA KOLMAR veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 595,97 KRW gegenüber 1422,00 KRW im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 650,55 Milliarden KRW aus – eine Steigerung von 10,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KOREA KOLMAR einen Umsatz von 590,50 Milliarden KRW eingefahren.

Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4327,22 KRW, gegenüber 3830,00 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2.718,87 Milliarden KRW im Vergleich zu 2.452,06 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at