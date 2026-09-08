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08.09.2026 07:01:06

Ausblick: Korn-Ferry International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Korn-Ferry International wird am 09.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,36 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,26 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 715,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Korn-Ferry International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 737,7 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,79 USD je Aktie, gegenüber 5,22 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,01 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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