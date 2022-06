Ausblick: Korn-Ferry International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Korn-Ferry International wird sich am 22.06.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2022 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 680,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 22,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 555,2 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,11 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,51 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,59 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,81 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at