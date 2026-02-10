Ausblick: Kornit-Digital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kornit-Digital veröffentlicht am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,124 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 148,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Kornit-Digital nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 58,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,253 USD, gegenüber -0,350 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 207,6 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 200,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at