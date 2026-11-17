Kornit-Digital Aktie
WKN DE: A14RF6 / ISIN: IL0011216723
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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kornit-Digital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kornit-Digital wird am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen, dass Kornit-Digital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,046 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Kornit-Digital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 57,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,212 USD, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 223,8 Millionen USD im Vergleich zu 208,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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