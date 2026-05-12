Ausblick: Kornit-Digital präsentiert Quartalsergebnisse

Kornit-Digital wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kornit-Digital für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,018 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 46,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 46,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,254 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 213,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 208,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at