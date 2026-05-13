KOSE Aktie
WKN: 931250 / ISIN: JP3283650004
|
13.05.2026 07:01:06
Ausblick: KOSE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KOSE stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 72,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KOSE ein EPS von 92,75 JPY je Aktie vermeldet.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 80,16 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 79,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 225,92 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 264,84 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 344,34 Milliarden JPY, gegenüber 330,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KOSE Corp
|
13.05.26
|Ausblick: KOSE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: KOSE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: KOSE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: KOSE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu KOSE Corp
Aktien in diesem Artikel
|KOSE Corp
|28,40
|-5,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Gewinnen -- DAX schließt auf höheren Niveau -- Wall Street mit Aufschlägen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt ging es nach oben. Der US-Markt zeigt sich höher. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.