Ausblick: KOSE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KOSE stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 72,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KOSE ein EPS von 92,75 JPY je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 80,16 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 79,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 225,92 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 264,84 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 344,34 Milliarden JPY, gegenüber 330,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at