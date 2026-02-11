Ausblick: KOSE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KOSE wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 54,55 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KOSE ein EPS von -33,330 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 87,98 Milliarden JPY gegenüber 84,03 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 222,33 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 131,62 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 329,43 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 322,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at