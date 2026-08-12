Koskisen Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D135 / ISIN: FI4000533005
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Koskisen gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Koskisen äußert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,137 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Koskisen einen Gewinn von 0,210 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,44 Prozent auf 108,9 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Koskisen noch 89,7 Millionen EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,270 EUR im Vergleich zu 0,370 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 411,2 Millionen EUR, gegenüber 354,9 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Koskisen Corporation Registered Shs
|
12.08.26
|Ausblick: Koskisen gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Koskisen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Koskisen präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Koskisen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Koskisen Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Koskisen Corporation Registered Shs
|7,84
|1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.