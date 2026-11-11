Koskisen Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D135 / ISIN: FI4000533005
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Koskisen gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Koskisen wird am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Koskisen für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,043 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 92,8 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,8 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,142 EUR, gegenüber 0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 403,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 354,9 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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