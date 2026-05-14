Ausblick: Koskisen präsentiert Quartalsergebnisse

Koskisen lädt am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,136 EUR je Aktie gegenüber 0,180 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 98,2 Millionen EUR – ein Plus von 13,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Koskisen 86,3 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,756 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,370 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 394,1 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 354,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at