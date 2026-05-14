Koskisen Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D135 / ISIN: FI4000533005
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Koskisen präsentiert Quartalsergebnisse
Koskisen lädt am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,136 EUR je Aktie gegenüber 0,180 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 98,2 Millionen EUR – ein Plus von 13,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Koskisen 86,3 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,756 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,370 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 394,1 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 354,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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