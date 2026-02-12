Ausblick: Koskisen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Koskisen präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,150 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 114,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,24 Prozent auf 93,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Koskisen noch 73,0 Millionen EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,470 EUR je Aktie, gegenüber 0,360 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 353,4 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 282,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at