Ausblick: Kosmos Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kosmos Energy veröffentlicht am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,128 USD. Das entspräche einem Verlust von 1180,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,010 USD erwirtschaftet wurden.
7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 330,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 397,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,627 USD, gegenüber 0,400 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,68 Milliarden USD generiert wurden.
