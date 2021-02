Ausblick: Kosmos Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kosmos Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.02.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2020 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,137 USD. Das entspräche einem Verlust von 52,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,090 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 35,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 296,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 460,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,820 USD je Aktie, gegenüber -0,050 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 821,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at