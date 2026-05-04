Ausblick: Kosmos Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kosmos Energy öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,077 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kosmos Energy noch -0,230 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 407,9 Millionen USD – ein Plus von 40,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kosmos Energy 291,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,051 USD, gegenüber -1,470 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at