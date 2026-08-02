Kosmos Energy Aktie
WKN DE: A2PBCB / ISIN: US5006881065
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kosmos Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kosmos Energy wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kosmos Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,093 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Kosmos Energy nach den Prognosen von 8 Analysten 483,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 399,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,284 USD, gegenüber -1,470 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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