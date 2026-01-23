Kotak Mahindra Bank Aktie

Kotak Mahindra Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41YMV / ISIN: INE237A01036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 07:01:06

Ausblick: Kotak Mahindra Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kotak Mahindra Bank äußert sich am 24.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,42 INR gegenüber 4,73 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 104,35 Milliarden INR aus – eine Minderung von 56,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kotak Mahindra Bank einen Umsatz von 239,46 Milliarden INR eingefahren.

38 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,99 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 22,26 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 423,63 Milliarden INR, gegenüber 1.070,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs 422,20 -0,85% Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:44 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:41 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen