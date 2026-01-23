Ausblick: Kotak Mahindra Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kotak Mahindra Bank äußert sich am 24.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,42 INR gegenüber 4,73 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 104,35 Milliarden INR aus – eine Minderung von 56,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kotak Mahindra Bank einen Umsatz von 239,46 Milliarden INR eingefahren.

38 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,99 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 22,26 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 423,63 Milliarden INR, gegenüber 1.070,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at