Ausblick: Kotak Mahindra Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kotak Mahindra Bank lässt sich am 18.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kotak Mahindra Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,00 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kotak Mahindra Bank noch 4,50 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kotak Mahindra Bank in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 111,15 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 267,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 37 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,80 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,40 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 34 Analysten von durchschnittlich 473,87 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 1.111,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at