Ausblick: Kotak Mahindra Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kotak Mahindra Bank wird am 02.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,10 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Kotak Mahindra Bank 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 111,14 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 59,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kotak Mahindra Bank 271,74 Milliarden INR umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,12 INR, gegenüber 22,26 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 36 Analysten auf durchschnittlich 429,61 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1.070,49 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at