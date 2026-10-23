Kotak Mahindra Bank Aktie
WKN DE: A41YMV / ISIN: INE237A01036
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23.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kotak Mahindra Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kotak Mahindra Bank präsentiert in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
3 Analysten schätzen, dass Kotak Mahindra Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,49 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 54,29 Prozent auf 113,83 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 249,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,00 INR, gegenüber 19,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 30 Analysten auf durchschnittlich 474,38 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.111,70 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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