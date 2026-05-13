Ausblick: kotobuki Spirits legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

kotobuki Spirits öffnet am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 23,21 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte kotobuki Spirits noch 20,01 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll kotobuki Spirits in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 19,91 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,54 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 81,76 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 78,00 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 78,72 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 72,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at