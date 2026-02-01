kotobuki Spirits Aktie
WKN: 893202 / ISIN: JP3299600001
Ausblick: kotobuki Spirits präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
kotobuki Spirits lässt sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird kotobuki Spirits die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 28,14 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 25,92 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll kotobuki Spirits nach den Prognosen von 3 Analysten 23,44 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,90 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 84,14 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 78,00 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 79,45 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 72,35 Milliarden JPY im Vorjahr.
