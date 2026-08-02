Ausblick: kotobuki Spirits präsentiert Quartalsergebnisse

kotobuki Spirits lädt am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 16,86 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,92 JPY je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 18,42 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 8,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 92,61 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 81,32 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 85,44 Milliarden JPY, gegenüber 78,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at