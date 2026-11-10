KP Tissue Aktie
WKN DE: A1KAN1 / ISIN: CA48265Y1043
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: KP Tissue legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KP Tissue wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass KP Tissue im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,295 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 CAD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 575,9 Millionen CAD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,850 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,25 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,0 Millionen CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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