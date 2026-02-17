KP Tissue Aktie
Ausblick: KP Tissue präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KP Tissue präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,250 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KP Tissue -0,150 CAD je Aktie verloren.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 574,4 Millionen CAD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,703 CAD, gegenüber 0,240 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,21 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,0 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu KP Tissue Inc
