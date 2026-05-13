KP Tissue Aktie

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WKN DE: A1KAN1 / ISIN: CA48265Y1043

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: KP Tissue präsentiert Quartalsergebnisse

KP Tissue äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten schätzen, dass KP Tissue für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,230 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 558,9 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,755 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,850 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,29 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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