KP Tissue Aktie
WKN DE: A1KAN1 / ISIN: CA48265Y1043
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: KP Tissue stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KP Tissue wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,263 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,260 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 551,9 Millionen CAD für KP Tissue, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,02 CAD, gegenüber 0,850 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,27 Milliarden CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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