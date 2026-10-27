KPIT Technologies Aktie

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WKN DE: A2PDLP / ISIN: INE04I401011

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: KPIT Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KPIT Technologies präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,17 INR aus. Im letzten Jahr hatte KPIT Technologies einen Gewinn von 6,22 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 16,74 Milliarden INR gegenüber 15,88 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 21,37 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 23,43 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 67,57 Milliarden INR, gegenüber 64,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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