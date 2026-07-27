Ausblick: KPIT Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KPIT Technologies wird am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,85 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 13,69 Milliarden INR gegenüber 12,85 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,36 INR, gegenüber 18,54 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 55,69 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,10 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at