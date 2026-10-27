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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: KPIT Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KPIT Technologies präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass KPIT Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,58 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,16 INR je Aktie gewesen.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 13,99 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 5,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 22,55 INR je Aktie, gegenüber 18,54 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 55,92 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 53,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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