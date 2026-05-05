KPIT Technologies Aktie
WKN DE: A0MJYL / ISIN: INE836A01035
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: KPIT Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
KPIT Technologies lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KPIT Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 5,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,38 INR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,74 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,17 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 18,09 INR, gegenüber 18,64 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 53,88 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 53,75 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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