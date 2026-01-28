KPIT Technologies Aktie

KPIT Technologies

WKN DE: A2PDLP / ISIN: INE04I401011

<
28.01.2026 07:01:06

Ausblick: KPIT Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KPIT Technologies wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,93 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KPIT Technologies ein EPS von 6,89 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KPIT Technologies in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 16,22 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 14,78 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 27,20 INR je Aktie, gegenüber 30,93 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 64,56 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 58,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu KPIT Technologies Ltd Registered Shs

Analysen zu KPIT Technologies Ltd Registered Shs


Aktien in diesem Artikel

KPIT Technologies Ltd Registered Shs

