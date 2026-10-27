Ausblick: KPR Mill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KPR Mill lädt am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 7,97 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KPR Mill noch ein Gewinn pro Aktie von 6,38 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll KPR Mill im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 18,81 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,28 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 32,23 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 25,35 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 76,13 Milliarden INR, gegenüber 64,40 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at