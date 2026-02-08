K.P.R. Mill Aktie
WKN DE: A3C9T6 / ISIN: INE930H01031
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: KPR Mill verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
KPR Mill stellt am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 6,13 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,92 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KPR Mill in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 16,21 Milliarden INR im Vergleich zu 15,29 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 27,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 23,85 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 71,18 Milliarden INR, gegenüber 61,96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
