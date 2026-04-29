KRAFTON Aktie
WKN DE: A3CWG1 / ISIN: KR7259960003
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: KRAFTON, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KRAFTON, wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass KRAFTON, im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6663,63 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8185,00 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 32,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1.162,46 Milliarden KRW gegenüber 874,18 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 21255,45 KRW prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16454,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.447,71 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 3.326,55 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KRAFTON, Inc. Registered Shs
|
29.04.26
|Ausblick: KRAFTON, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: KRAFTON, zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: KRAFTON, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: KRAFTON, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: KRAFTON, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu KRAFTON, Inc. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|KRAFTON, Inc. Registered Shs
|277 500,00
|-2,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.