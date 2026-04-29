Ausblick: KRAFTON, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KRAFTON, wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass KRAFTON, im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6663,63 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8185,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 32,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1.162,46 Milliarden KRW gegenüber 874,18 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 27 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 21255,45 KRW prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16454,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.447,71 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 3.326,55 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at