KRAFTON Aktie
WKN DE: A3CWG1 / ISIN: KR7259960003
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: KRAFTON, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KRAFTON, lässt sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KRAFTON, die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2468,72 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10803,00 KRW je Aktie vermeldet.
KRAFTON, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 884,06 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 617,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19013,63 KRW je Aktie, gegenüber 28593,00 KRW je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 3.275,16 Milliarden KRW fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2.709,77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KRAFTON, Inc. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: KRAFTON, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: KRAFTON, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: KRAFTON, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: KRAFTON, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu KRAFTON, Inc. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|KRAFTON, Inc. Registered Shs
|238 500,00
|-2,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.