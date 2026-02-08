Ausblick: KRAFTON, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KRAFTON, lässt sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KRAFTON, die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2468,72 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10803,00 KRW je Aktie vermeldet.

KRAFTON, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 884,06 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 617,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19013,63 KRW je Aktie, gegenüber 28593,00 KRW je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 3.275,16 Milliarden KRW fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2.709,77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at