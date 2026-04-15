Ausblick: Kraken Robotics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kraken Robotics wird am 16.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,015 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kraken Robotics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CAD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent auf 29,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,033 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 0,090 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 103,1 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 91,3 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at