Kratos Defense & Security Solutions Aktie

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WKN DE: A0YAND / ISIN: US50077B2079

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kratos Defense Security Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kratos Defense Security Solutions lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kratos Defense Security Solutions die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,133 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 16,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 410,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,764 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,74 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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