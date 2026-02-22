Ausblick: Kratos Defense Security Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kratos Defense Security Solutions lässt sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kratos Defense Security Solutions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,158 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 15,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 327,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 283,1 Millionen USD umgesetzt.

16 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,532 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,33 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at