Kratos Defense & Security Solutions Aktie

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WKN DE: A0YAND / ISIN: US50077B2079

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kratos Defense Security Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kratos Defense Security Solutions wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,134 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kratos Defense Security Solutions 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Kratos Defense Security Solutions 19 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 345,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kratos Defense Security Solutions 302,6 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,780 USD aus. Im Vorjahr waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 1,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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