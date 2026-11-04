Kratos Defense & Security Solutions Aktie

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WKN DE: A0YAND / ISIN: US50077B2079

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kratos Defense Security Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kratos Defense Security Solutions äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,207 USD je Aktie gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

23 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 35,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 347,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 471,4 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,834 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,79 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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