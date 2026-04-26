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WKN DE: A2QP0S / ISIN: FI4000476866

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Kreate Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kreate Group wird am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,009 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 78,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 49,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,47 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,720 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 531,4 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 315,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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