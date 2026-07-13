Ausblick: Kreate Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kreate Group stellt am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,419 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kreate Group noch 0,140 EUR je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 111,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 73,5 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Kreate Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 155,3 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 EUR, gegenüber 0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 625,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 315,2 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at