Kreate Group Aktie

WKN DE: A2QP0S / ISIN: FI4000476866

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kreate Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kreate Group wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,290 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kreate Group 0,200 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 18,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 89,5 Millionen EUR gegenüber 75,5 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,740 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 309,9 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 275,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Kreate Group Plc Registered Shs 13,75 5,77% Kreate Group Plc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

