ISIN: INE967H01025

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Krishna Institute of Medical Sciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Krishna Institute of Medical Sciences wird am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,32 INR aus. Im letzten Jahr hatte Krishna Institute of Medical Sciences einen Gewinn von 2,22 INR je Aktie eingefahren.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 25,74 Prozent auf 9,71 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,39 INR, gegenüber 9,61 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 38,80 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,35 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

