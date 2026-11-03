Krishna Institute of Medical Sciences Aktie
ISIN: INE967H01025
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Krishna Institute of Medical Sciences stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Krishna Institute of Medical Sciences wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,01 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Krishna Institute of Medical Sciences noch 1,67 INR je Aktie eingenommen.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 35,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,61 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,01 Milliarden INR aus.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,33 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,03 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 51,91 Milliarden INR, gegenüber 39,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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